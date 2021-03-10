Миронов выступает за введение банковских продовольственных карт для нуждающихся

Лидер справедливороссов Сергей Миронов выдвинул идею раздачи специальных банковских карточек "Мир" наименее обеспеченным слоям населения, на которые граждане получали бы адресную помощь от государства, предназначенную для покупки продуктов питания. Речь идет только о тех россиянах, чей месячный доход ниже двух прожиточных минимумов, то есть, не превышает 25 404 рубля. Соответственно, на продукты государство, согласно мироновской инициативе, должно будет переводить до половины от этой суммы (12 702 рубля).

"Карту потребуется привязать к специальному счету. На полученные средства можно будет приобрести только продовольственные товары отечественного производства. Ну и разумеется, купить водку или табак за счёт этих денег будет невозможно", - пояснил политик.

По мнению депутата Госдумы, плюсы от принятия его законпроекта смогут ощутить на себе не только бедные соотечественники, но и российские производители: предлагаемая практика сделает их продукцию более востребованной. Для более точного определения месячной материальной помощи тому или иному гражданину предполагается задействовать специальную методику, опирающуюся на так называемые критерии нуждаемости.