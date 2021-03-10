Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Муниципал

16:46

Депутаты МО "Горелово" намерены законодательно добиться бесплатных обедов в местной школе

фото ЗакС политика Депутаты МО "Горелово" намерены законодательно добиться бесплатных обедов в местной школе

Муниципальный совет МО "Горелово" внес в ЗакС Петербурга законопроект, уточняющей, что школьники 1-4 класса имеют право не только на бесплатный горячий завтрак, но и при необходимости - на обед.

Учащиеся вторых и четвертых классов единственной местной школы № 391 начинают учиться в дневное время, однако получают в столовой завтраки. Муниципалы утверждают, что таких школьников кормят в интервале с 14-00 до 16-00. 

"Вторая смена в 391 школе Красносельского района для 2-х и 4-х классов начинается после того, как освободятся кабинеты после обучения в них 1-х и 3-х классов, а в старших классах 6-е классы обучаются в кабинетах после 5-х классов", - говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, обучающиеся второй смены обеспечиваются обедом, который включает закуску, горячее первое, второе блюдо и напиток. Замена обеда завтраком не допускается. Однако официально в Петербурге вторых смен нет, а график второклассников и четвероклассников школы № 391 называют смещенным, обратили внимание местные депутаты. 

- Я считаю, что это полноценная вторая смена, это мое личное мнение, - заявил ЗАКС.Ру заместитель главы МО "Горелово" Григорий Меньшиков. - Связано это с катастрофической нехваткой школьных мест в Горелово. В советское время была государственная программа, были нормативы, предусматривающие количество школ на местах. Сейчас это все отдано на бремя бюджетов субъектов Российской Федерации. Если у субъекта нет денег, то все не финансируется так как надо. В частности, не финансируется на территории Красносельского района. Мы пишем, кричим, трубим, но эта система это тщательно блокирует, называя серое белым.

Меньшиков считает, что городу стоит признать наличие второй смены в школе № 391 и некоторых других общеобразовательных учебных заведениях.

Пока в своем законопроекте муниципалы предложили прописать в Социальном кодексе Петербурга, что обучающиеся 1-4 классов общеобразовательных школ имеют право на бесплатное горячее питание, "включающее горячее первое и второе блюдо или второе блюдо (в зависимости от приема пищи, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями)". Сейчас в кодексе говорится исключительно о завтраках. 

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Упоминаемые персоны
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:15 "Мы своих граждан держать не должны": Путин не будет мешать заграничным отпускам россиян

18:42 По требованию прокуратуры в Петербурге приостановили работу частного дома престарелых

18:10 ГД одобрила законопроект, позволяющий госслужащим уйти от ответственности за коррупцию

17:42 Актрису Аглаю Тарасову оштрафовали из-за акции в поддержку Навального

17:24 За выходные специализированные пункты приняли 42 тысяч кубометров петербургского снега

16:51 "Так пиарить данную историю странно": Поклонскую озадачивает дело Навального о клевете на ветерана

16:46 Муниципал: Депутаты МО "Горелово" намерены законодательно добиться бесплатных обедов в местной школе

16:12 Суд вынес первый приговор в связи с московскими январскими акциями за Навального

15:45 Миронов выступает за введение банковских продовольственных карт для нуждающихся

15:20 Проездам у станции Сортировочной присвоили названия

14:54 "Открытый Петербург" обжаловал включение в реестр НКО-иноагентов

14:54 "Норникель" оплатил ущерб в 146 млрд рублей за разлив топлива в Норильске

14:24 "Твиттерные" троллят Роскомнадзор

14:24 "Лишние люди туда не будут попадать": Росгвардия предлагает выделять "компактные" места для СМИ на протестах

13:57 Суд признал запрещенной информацией аниме "Класс убийц" и "Загадка дьявола"

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru