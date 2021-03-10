Депутаты МО "Горелово" намерены законодательно добиться бесплатных обедов в местной школе

Муниципальный совет МО "Горелово" внес в ЗакС Петербурга законопроект, уточняющей, что школьники 1-4 класса имеют право не только на бесплатный горячий завтрак, но и при необходимости - на обед.

Учащиеся вторых и четвертых классов единственной местной школы № 391 начинают учиться в дневное время, однако получают в столовой завтраки. Муниципалы утверждают, что таких школьников кормят в интервале с 14-00 до 16-00.

"Вторая смена в 391 школе Красносельского района для 2-х и 4-х классов начинается после того, как освободятся кабинеты после обучения в них 1-х и 3-х классов, а в старших классах 6-е классы обучаются в кабинетах после 5-х классов", - говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, обучающиеся второй смены обеспечиваются обедом, который включает закуску, горячее первое, второе блюдо и напиток. Замена обеда завтраком не допускается. Однако официально в Петербурге вторых смен нет, а график второклассников и четвероклассников школы № 391 называют смещенным, обратили внимание местные депутаты.

- Я считаю, что это полноценная вторая смена, это мое личное мнение, - заявил ЗАКС.Ру заместитель главы МО "Горелово" Григорий Меньшиков. - Связано это с катастрофической нехваткой школьных мест в Горелово. В советское время была государственная программа, были нормативы, предусматривающие количество школ на местах. Сейчас это все отдано на бремя бюджетов субъектов Российской Федерации. Если у субъекта нет денег, то все не финансируется так как надо. В частности, не финансируется на территории Красносельского района. Мы пишем, кричим, трубим, но эта система это тщательно блокирует, называя серое белым.

Меньшиков считает, что городу стоит признать наличие второй смены в школе № 391 и некоторых других общеобразовательных учебных заведениях.

Пока в своем законопроекте муниципалы предложили прописать в Социальном кодексе Петербурга, что обучающиеся 1-4 классов общеобразовательных школ имеют право на бесплатное горячее питание, "включающее горячее первое и второе блюдо или второе блюдо (в зависимости от приема пищи, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями)". Сейчас в кодексе говорится исключительно о завтраках.