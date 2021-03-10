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17:42

Актрису Аглаю Тарасову оштрафовали из-за акции в поддержку Навального

фото ЗакС политика Актрису Аглаю Тарасову оштрафовали из-за акции в поддержку Навального

Петербургская актриса Аглая Тарасова получила от суда в столице 10-тысячный штраф за участие в несанкционированной акции 2 февраля в поддержку Алексея Навального, которому в тот день заменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, передает объединенная пресс-служба российских судов. Ночь после задержания 26-летней женщине пришлось провести в отделе полиции.

Отметим, что среди столичных акций нынешней зимы в поддержку Навального именно акция 2 февраля в Москве наиболее жестоко разгонялась силовиками. Вечером сторонников Навального, смешавшихся на улицах с обычными прохожими, разгоняли задерживали практически без разбора, активно применяя спецсредства.

Напомним, что наказание Навального отправили отбывать во Владимирскую область. В настоящий момент он находится в СИЗО в Кольчугино, проходя карантин.

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