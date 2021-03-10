По требованию прокуратуры в Петербурге приостановили работу частного дома престарелых

В частном пансионате для престарелых "Долгожитель" на территории Усть-Ижоры прокуратура выявила нарушения. Силовики обнаружили, что в палатах не соблюдаются противопожарные и санитарные правила безопасности, в связи с чем обстановка представляет опасность для жизни и здоровья 23 постояльцев. Некоторые из них представляют собой людей с ограниченными возможностями. Уголовное дело против владельцев учреждения возбудили по статье 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Еще до начала рассмотрения дела по существу суд по требованию прокуратуры приостановил деятельность пансионата. Его обитателей в ближайшее время переведут в другие учреждения или отдадут под опеку родственников.

фото: epp.genproc.gov.ru