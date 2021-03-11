Коронавирусом инфицировались свыше 9 тысяч россиян: в Петербурге - 961 новый случай

За минувшие 24 часа на территории России было выявлено 9270 новых случаев заражения граждан коронавирусной инфекцией, соответственно, на сегодняшний день известно о 4 360 823 заболевших с начала пандемии, проинформировали в оперштабе.

Тройка регионов-лидеров по приросту инфицированных чуть изменилась: Москва (1 281), Петербург (961), Нижегородская область (376), Московская область (358) и Самарская область (250).

Жертвами COVID-19 стали ещё 459 человек. Всего количество официально зарегистрированных летальных исходов от заболевания достигло отметки 90 734.

Излечились при этом 14 006 граждан, всего побороли болезнь почти 4 млн россиян.