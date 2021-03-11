Депутат Цивилёв предлагает учредить мобильные бригады для вакцинации лежачих больных от COVID-19

Петербургский парламентарий Алексей Цивилёв направил вице-губернатору Олегу Эргашеву, курирующему сферу здравоохранения города, обращение с инициативой учредить специализированные мобильные бригады, которые бы вакцинировали от коронавируса лежачих больных.

Суть идеи депутата - помочь гражданам, которые в силу возраста и состояния здоровья, не могут сами посетить прививочные пункты.

Ранее к Цивилёву обратилась жительница Кировского района, сообщившая об отказе в прививке от COVID-19, который получил её пожилой родственник с сахарным диабетом, не имеющий возможности посетить медучреждение самостоятельно.

Причиной для отказа в вакцинации стало отсутствие соответствующего указа для прививания таких больных.

На сегодняшний день, напомним, в Петербурге действуют 16 передвижных прививочных пунктов и 129 стационарных.

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