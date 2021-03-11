18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:56

Депутат Цивилёв предлагает учредить мобильные бригады для вакцинации лежачих больных от COVID-19

фото ЗакС политика Депутат Цивилёв предлагает учредить мобильные бригады для вакцинации лежачих больных от COVID-19

Петербургский парламентарий Алексей Цивилёв направил вице-губернатору Олегу Эргашеву, курирующему сферу здравоохранения города, обращение с инициативой учредить специализированные мобильные бригады, которые бы вакцинировали от коронавируса лежачих больных. 

Суть идеи депутата - помочь гражданам, которые в силу возраста и состояния здоровья, не могут сами посетить прививочные пункты.

Ранее к Цивилёву обратилась жительница Кировского района, сообщившая об отказе в прививке от COVID-19, который получил её пожилой родственник с сахарным диабетом, не имеющий возможности посетить медучреждение самостоятельно.

Причиной для отказа в вакцинации стало отсутствие соответствующего указа для прививания таких больных.

На сегодняшний день, напомним, в Петербурге действуют 16 передвижных прививочных пунктов и 129 стационарных.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

11:30 Коронавирусом инфицировались свыше 9 тысяч россиян: в Петербурге - 961 новый случай

10 марта, 19:15 "Мы своих граждан держать не должны": Путин не будет мешать заграничным отпускам россиян

10 марта, 11:49 В России зафиксировано 9 тысяч новых случаев COVID-19

10 марта, 9:24 Собянин допустил отмену ограничений по коронавирусу в Москве весной

9 марта, 11:27 В России за сутки выявили менее 10 тысяч новых случаев COVID-19

9 марта, 10:30 Создатели вакцины "Спутник V" потребовали извинений от главы EMA за сравнение с "русской рулеткой"

9 марта, 9:55 Глава Минпросвещения: Вакцинация учителей от COVID-19 останется добровольной

8 марта, 10:43 Коронавирус подтвердился у еще 10,2 тысяч россиян, в Петербурге - 956 случаев

7 марта, 18:15 В Петербурге продолжает снижаться число ковид-госпитализаций

7 марта, 10:51 В России учли еще 10,6 тысяч заражений COVID-19, в Петербурге – 968 случаев


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:38 "Ушел замечательный мастер": Макаров выразил соболезнования близким композитора Виктора Лебедева

17:37 В Кургане полиция задержала активиста, вставшего в пикет в поддержку главы местного штаба Навального

17:13 Бывшей юристке ЗакСа на полтора года запретили водить машину

17:11 Путин требует от чиновников защиты россиян от "ценовых ударов"

16:52 МВД: На акциях протеста силовики заклеивали нагрудные жетоны из-за особого крепления бронежилетов

16:50 Законодательное дежавю: В ЗакСе воскресили инициативу о наказах депутатам  

16:40 Навальному зачтут время пребывания в СИЗО "Кольчугино" в срок по делу "Ив Роше"

16:23 Отбывающий срок экс-глава Удмуртии просит освободить его из колонии из-за болезни

16:08 Московский омбудсмен выступает за переход на четырехдневку для женщин

15:49 Активисты не могут добиться надзора за "многострадальной" свалкой в Колтушах

15:13 КГИОП отказался присвоить вокзалу в Александровской статус памятника

14:57 Росконгресс обозначил площадку для грядущего ПМЭФ-2021

14:41 Фигурантов "Нового величия" этапировали из столичного СИЗО в колонию

13:57 Рейтинг "Единой России" побил "антирекорд", опустившись до минимального значения с 2016 года

13:53 Сквер в Пороховых оставили без двух третей деревьев

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru