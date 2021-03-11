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12:56

Садоводствам Ленобласти дадут 50 млн рублей на коммунальные нужды

фото ЗакС политика Садоводствам Ленобласти дадут 50 млн рублей на коммунальные нужды

Правительство Ленинградской области выделило 50 млн рублей на налаживание инженерных коммуникаций и благоустройства в садоводствах, передает  пресс-служба администрации региона.

"Средства из областного бюджета можно направить на строительство или реконструкцию линий электро-, водо-, газоснабжения, подъездных дорог, систем мелиорации. Область компенсирует дачникам 90% этих работ", - говорится в тексте сообщения.

Товариществам садоводов потребуется оставить чиновникам из комитета по агропромышленному и рыбозозяйственному комплексу до 15 апреля специальную заявку. Правда, обязательным условием для садоводств-соискателей станет областная прописка как минимум половины их членов. В прошлом году деньги таким образом достались 25 садоводствам.

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