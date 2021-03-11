Отбывающий срок экс-глава Удмуртии просит освободить его из колонии из-за болезни

Осуждённый на 10 лет колонии по коррупционному делу бывший глава Удмуртии Александр Соловьев ходатайствует об освобождении от наказания ввиду физиологического недуга, информирует региональная объединенная пресс-служба судов.

"В Завьяловский районный суд поступило ходатайство осужденного Соловьева А. В. об освобождении от наказания в связи с болезнью в соответствии со ст. 81 УК РФ. Соловьев А. В. отбывает наказание в виде лишения свободы, находится в медицинском учреждении ФСИН России", - указывается в послании судебной пресс-службы.

В октябре 2020 года Соловьева признали виновным в двух эпизодах особо крупных взяток на сумму, превышающую 139 млн рублей (часть 6 статьи 290 УК).

Экс-руководителю Удмуртии назначили также штраф в размере 275 млн рублей.

В ходе разбирательства 70-летний Соловьев несколько раз менял позицию относительно своей виновности, изначально признавшись в содеянном, а после заявив о показаниях, данных под давлением следствия.

Дело в отношении бывшего управленца возбудили в 2017 году: вскоре после задержания Владимир Путин уволил его в связи с утратой доверия. Взятки Соловьев получал от представителей фирм, которые строили мосты через реки Каму и Буй у города Камбарки.