Навальному зачтут время пребывания в СИЗО "Кольчугино" в срок по делу "Ив Роше"

Политик Алексей Навальный, находящийся в СИЗО "Кольчугино" во Владимирской области, как и сообщалось ранее, не будет отправлен в колонию до рассмотрения апелляции по делу о клевете на ветерана, что подтвердил адвокат Вадим Кобзев в разговоре с ТАСС. Кроме того, его подзащитному зачтут время, проведенное в этом изоляторе, в срок его приговора по делу "Ив Роше". Согласно действующему законодательству, один день в СИЗО приравнивается к полутора дням, проведенным в колонии общего режима, куда суд и направил оппозиционера.

20 февраля на рассмотрении апелляции по замене условного срока на реальный Мосгорсуд, отклонив ее, остановился на сроке для Навального длиной в 2 года 5 месяцев. В тот день ему зачли аналогичным образом пребывание в СИЗО "Матросская тишина", а также месяцы, проведенные в 2014 году под домашним арестом.

По своему второму делу, о клевете на ветерана ВОВ Игната Артеменко, Навальный получил штраф в размере 850 тысяч рублей.