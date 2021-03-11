Депутат МО "Смольнинское" Хрщонович отчитался перед избирателями

Муниципальный депутат МО "Смольнинское" Константин Хрщонович в четверг, 11 марта, опубликовал отчет перед избирателями за 2019-2020 годы в группе организации "Центральный район за комфортную среду обитания".

- Я считаю, что за этот период район получилось сделать лучше в плане благоустройства и дорожной безопасности, - заявил ЗАКС.Ру мундеп.

Он отчитался, в частности, об обустройстве двух пешеходных переходов и принятии решение об организации третьего перехода. Также Хрщонович указал, что по способствовал приближению капитального ремонта дома № 7 по улице 6-я Советская и дома № 10 по улице 10-я Советская.

Муниципал напомнил о своих обращениях и запросах в защиту прав жителей "Смольнинского".

По словам Хрщоновича, решение о персональном отчете каждого мундепа "Смольнинского" перед избирателями было принято в конце 2020 года. Отчитаться необходимо не позднее окончания I квартала.