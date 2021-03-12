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14:57

Навального увезли из СИЗО во Владимирской области

фото ЗакС политика Навального увезли из СИЗО во Владимирской области

Политика Алексея Навального увезли из СИЗО-3 в Кольчугино Владимирской области, сообщается в Twitter Навального со ссылкой на его адвокатов.

По словам представителей Навального, с начала рабочего дня адвокатов не пускали к оппозиционеру под разными предлогами. "То праздник придумали, то кому-то плохо стало, видимо, после празднования", - говорится в сообщении.

В 14:00 адвокатам сообщили, что Навальный убыл из СИЗО. При этом сотрудники изолятора отказались сказать, куда.

Ранее "Ведомости" со ссылкой на источники сообщили, что отбывать наказание Навальный будет все же в исправительной колонии № 2 Покрова Владимирской области. О том же в конце февраля сообщали источники "Ярновости", ТАСС и "Медиазоны". Со слов бывших арестантов, покровская ИК-2 известна суровыми порядками и чрезмерной строгостью по отношению к арестантам, где "все заточено под то, чтобы подчинить тебя системе и изолировать от социума".

Напомним, 20 февраля Мосгорсуд оставил в силе решение о замене условного срока для Навального по делу "Ив Роше" на реальный. В финальной редакции решения его срок составил 2 года и 5 месяцев.

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру

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