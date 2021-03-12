МО "Финляндский округ" планирует провести праздники с поппури из военных песен, метанием сулиц и фото-точками

Муниципальное образование "Финляндский округ" опубликовало закупку на проведение шести праздников в течение 2021 года. Максимальная стоимость закупки - 5,75 млн рублей.

За эти деньги муниципалитет хочет организовать два мероприятия в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне: массовое гуляние и банкет. Остальные праздники касаются Дня России, дня рождения Александра Невского, Дня знаний и Нового года.

Массовое уличное гуляние в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне планируется провести в Любашенском саду. Согласно документам закупки, в саду требуется установить сцену, на которой пройдет трехчасовой концерт с артистами высокого уровня, творческими коллективами различных жанров, фольклорными коллективами и другими талантами. Также обязательно присутствие популярного вокалиста - "звезды" - лауреата различных конкурсов и участника как минимум одной музыкальной передачи на телевидении. На празднике муниципалы хотят видеть игровые зоны и детский батут, а также полевую кухню с кашей и чаем на 500 человек.

Банкет в честь Дня Победы требуется провести в двухэтажном здании не менее 700 кв.м., сообщается в материалах закупки. Мероприятие должно быть рассчитано на 300 человек, целевая аудитория - жители округа. Угощать их муниципалитет планирует семью блюдами, кондитерскими изделиями и фруктами.

Помимо еды радовать гостей МО "Финляндский округ" хочет концертной программой с вокалистами и танцорами, обязательно должен быть "номер попурри из песен военных, послевоенных лет".

Муниципалитет также намерен отметить день рождения Александра Невского - для этого организуют военно-патриотический фестиваль в рамках военно-исторической реконструкции. На празднике тоже должен быть концерт и много фото-точек в шатрах "исторического типа". В одном из них планируют проводить старинные игры, в другом - организовать кузницу эпохи викингов, в остальных - метание сулиц, строевую подготовку, гончарную мастерскую, тир катапульт. Организовать хотят и фото-точку с орудием витязей и князей для съемок с профессиональным фотографом.

В День России концерт в МО "Финляндский округ" должен пройти с шоу-балетом и барабанщицами. На мероприятии планируют установить фотобудку для печати мгновенных фотографий и интерактивные шатры, где организуют роспись на футболках, аква-грим и скрапбукинг.

В День знаний муниципалитет намерен удивить жителей округа фото-точкой с "участием сказочного героя" и мастер-классами по созданию композиций из живых цветов, закладок, открыток и так далее. К Новому году МО "Финляндский округ" хочет провести утренник на 1700 человек. В документах закупки сказано, что до концерта в фойе здания исполнитель должен организовать творческую программу, "пропагандирующую русскую культуру и (или) культуру Санкт-Петербурга, связанную с тематикой мероприятия". Сам концерт должен открываться театрализованным представлением по сказке "12 месяцев".