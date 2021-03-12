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20:47

Смольный заявил об отсутствии тяжелых реакций на вакцину от коронавируса в Петербурге

фото ЗакС политика Смольный заявил об отсутствии тяжелых реакций на вакцину от коронавируса в Петербурге

Городской координационный центр по борьбе с распространением коронавируса в Петербурге заявил, что после введения почти полумиллиона доз вакцин в городе не зарегистрировано ни одного случая тяжелых реакций и осложнений.

В информационной справке за 12 марта говорится, что всего в Петербурге горожанам ввели более 485,5 доз вакцины. Всего за период вакцинации от коронавируса препаратом "Спутник V" привились 299 771 человек, из которых 185 827 прошли полный цикл вакцинации из двух фаз.

По словам представителей центра, в поликлиниках остается 48 771 комплектов неиспользованной вакцины. При этом в некоторых поликлиниках пациентам отменяют запись на прививку, ссылаясь на то, что вакцина у них закончилась. О подобной ситуации несколькими днями ранее писала "Фонтанка.ру". Тогда в комздраве заявляли, что на некоторых пунктах вакцины и правда не хватило, но дефицит коснулся первой дозы "Спутника V", а вторая в наличии в полном объеме.

Напомним, в центре заявили, что заболеваемость коронавирусом в Петербурге идет на снижение, но низким темпом, и вероятность нового подъема остается высокой.

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