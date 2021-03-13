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10:16

CAS запретил России использовать "Катюшу" вместо гимна на Олимпийских играх

фото ЗакС политика CAS запретил России использовать "Катюшу" вместо гимна на Олимпийских играх

Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил Олимпийскому комитету России использовать песню "Катюша" вместо государственного гимна на Олимпиаде в Токио и Пекине, сообщает портал Inside The Games.

CAS отклонил соответствующий запрос российской стороны, поданный в январе. CAS пояснил, что "российский государственный гимн (или любой гимн, связанный с Россией) не должен официально исполняться или петься на каком-либо официальном мероприятии, включая, помимо прочего, церемонии награждения медалями и церемонии открытия/закрытия). Комиссия суда считает, что это распространяется на "любую песню, связанную с Россией или имеющую ссылки на нее", и на "Катюшу" - в том числе.

Напомним, в 2019 году исполком Всемирного антидопингового агентства отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и других крупных соревнованиях, из-за этого российские спортсмены не могут выступать под флагом страны в течение четырех лет. Случилось это после того, как появились подозрения в манипуляциях базой данных Московской антидопинговой лаборатории. По версии ВАДА, из предоставленной агентству копии базы удалили сотни "предположительных негативных аналитических выводов".

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