Петербургских муниципалов начали отпускать из московских отделений полиции

Нескольких муниципальных депутатов из Петербурга, ранее задержанных на форуме "Муниципальная Россия" в Москве, отпустили из полицейских отделений.

Депутат МО "Малая Охта" Василий Кунин около 17-10 вышел из ОВД Северное Измайлово.

"Беспредел уже заоблачный, административное дело возбуждала прокуратура. Ну встретимся в суде, как говорится", - написал мундеп в своем Telegram-канале.

Вскоре после него из того же отдела отпустили Константина Косова из местного совета города Пушкин. Об этом ЗАКС.Ру рассказал сам муниципал.

Также о своем освобождении сообщил мундеп МО "Правобережный" Федор Грудин. Ранее его доставили в ОВД Гольяново.

"10/10 отделу полиции за комфорт размещения и вежливое общение. 0/10 прокурорам за логику процессуальных действий", - написал в Twitter Грудин.

В отношении всех задержанных составили административные протоколы по статье 20.33 КоАП (Осуществление деятельности на территории России нежелательной организации).

Напомним, полиция остановила работу форума "Муниципальная Россия" вскоре после его начала. Организаторы, эксперты и гости мероприятия были доставлены в различные отделения полиции Москвы. В форуме участвовали депутаты местных советов и региональных парламентов из разных регионов страны.

Позже в московском Главке причину задержаний объяснили тем, что среди участников встречи были "выявлены члены организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации". Кроме того, мероприятие проводилось с нарушением санитарно-эпидемиологических норм, заявили полицейские. По сообщению корреспондента ЗАКС.Ру, каждому участнику форума на входе выдавали защитную маску и пару одноразовых перчаток.