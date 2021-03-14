Путин поздравил супругу первого президента России Наину Ельцину с 89-летием

Супруга первого российского президента Бориса Ельцина Наина сегодня, 14 марта, празднует день рождения - ей исполняется 89 лет.

Бывшую первую леди поздравил нынешний глава государства Владимир Путин. Телеграмма с пожеланиями опубликована на сайте Кремля.

"Вы щедро наделены ценными человеческими качествами: искренностью, добротой, отзывчивостью, – всегда внимательны к людям, стремитесь поддержать тех, кто нуждается в помощи и заботе", - указывается в поздравлении.

Отдельно Путин отметил заслуги Наины Ельциной как общественного деятеля: женщина, напомним, по-прежнему состоит в попечительском совете Президентского центра Бориса Николаевича Ельцина.

Напоследок президент пожелал даме здоровья и скорейшего свершения задуманных планов.

Фото: сайт Кремля