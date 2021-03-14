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12:45

Коронавирусом заразились свыше 900 петербуржцев: в суточной статистике - плюс 10 тысяч случаев

фото ЗакС политика Коронавирусом заразились свыше 900 петербуржцев: в суточной статистике - плюс 10 тысяч случаев

За минувшие 24 часа коронавирусная статистика по Петербургу пополнилась 937 новыми случаями заражения, оповестили в оперативном штабе. 

Излечился при этом ещё 841 горожанин, зафиксировано 37 летальных исходов. Всего с начала пандемии в городе на Неве зарегистрировали 380 585 случаев COVID-19. Инфекция унесли жизни 11 619 человек, побороли заболевание 328 427 человек.

По состоянию на 14 марта в России выявлено 10 083 новых случая, всего заразились 4 390 608 жителей страны. За всё время от COVID-19 скончались 92 090 граждан, а излечились - 3 995 129 человек.

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