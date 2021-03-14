Петербуржцы создали петицию с требованием ускорить строительство метро на Юго-Западе

Жители Северной столицы пробуют достучаться до петербургских властей в лице Александра Беглова при помощи петиции, призывая его повлиять на развитие сети метрополитена на Юго-Западе города.

Автором электронного обращения выступил локальный муниципал Никита Кириллов. Он указал, что ежедневно не менее миллиона человек вынуждены пользоваться лишь одной станцией метро "Проспект Ветеранов", являющейся, по статистике, наиболее загруженной в Петербурге.

Усугубляет ситуацию и строительство по периферии Юго-Запада новых жилых комплексов и микрорайонов.

Согласно актуальной схеме развития петербургского метро, возведение новых станций в Кировском районе отодвинуто на 2030 год: к 2024 году обещается открыть лишь "Юго-Западную", которая, уверены авторы петиции, не решит проблему.

"Грамотное управление городом – это определение приоритетов. Как мы видим, руководству города важнее построить метро у стадиона, нежели вытащить из транспортной дыры несколько огромных районов. Это вопиющее неуважение к жителям Санкт-Петербурга. И когда речь идёт о таком количестве лет ожидания, то это уже не может быть оправдано никакими причинами", - негодуют авторы обращения.

На момент написания заметки петицию подписали 3 тысячи человек.

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