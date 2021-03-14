РБК: Разгон форума "Объединённых демократов" лично курировала ФСБ

Работу полиции, разогнавшей форум "Муниципальная Россия", координировала ФСБ, информирует РБК, ссылаясь на приближённые к столичной мэрии источники.

Один из собеседников издания сообщил, что приказ о задержании собравшихся на мероприятии исходил от федеральных властей. Другой заявил, что происходившее являлось "устрашающей акцией" перед грядущими выборами в Госдуму.

Добавим также, некоторое время назад Financial Times, апеллируя к источникам в Кремле, писало, что массовые задержания граждан на январских протестах связаны с тем, что силовой блок якобы оказывает "сильнейшее влияние" на Владимира Путина. Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя статью, назвал её "упражнениями псевдоспециалистов".

"Скажем так, это упражнения псевдоспециалистов по нашей стране, которые очень часто не имеют ничего общего с реальностью. Мы констатируем сейчас, что у источников англосаксонских СМИ, в том числе и ФТ, существенно понизилась квалификация специалистов по нашей стране. К нашему сожалению, снизилось, наверное, понимание реальных процессов в нашей стране. Вместе с тем мы готовы терпеливо рассказывать и объяснять, что у нас происходит", - отмечал Песков.

Накануне полиция прервала форум "Муниципальная Россия", едва он успел начаться. Организаторы, эксперты и гости мероприятия были доставлены в различные отделения полиции Москвы. В форуме участвовали депутаты местных советов и региональных парламентов из разных регионов страны.

Позже в столичном Главке причину задержаний объяснили тем, что среди участников встречи были "выявлены члены организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации". Кроме того, по мнению правоохранителей, мероприятие проводилось с нарушением санитарно-эпидемиологических норм.

О том, как прошло событие, - читайте в материале ЗАКС.Ру.