Милонов выступил на Масленице в МО "Новоизмайловское" и попросил прощения у избирателей

Депутат Государственной Думы от "Единой России" Виталий Милонов поздравил жителей муниципального округа "Новоизмайловское", передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Выступая со сцены он заявил, что для него Масленица не может пройти без парка Авиаторов, где проходил праздник. Депутат уверен, что Масленица - праздник веселья. В России в этот день также просят прощения, напомнил парламентарий.

⁃ Прощения попросить - это признак сильного человека. Ни щеки надуть, ни кулаками потрясти - это, извините меня, каждый дурак может. А вот прощения попросить - это показывает твою внутреннюю силу, твоё внутреннее величие и достоинство. Прошу вас, попросите вечером прощения у всех, кого знаете. Это так приятно, душа сразу поёт. С праздником вас всех. Вы меня тоже простите, - сказал депутат со сцены.

В МО "Московская застава" Милонов уже приехать на Масленицу не смог. Со сцены перед жителями округа выступил его представитель, который поздравил собравшихся с праздником и попросил от депутата прощения:

⁃ За то, если что-то он сделал не так: простите, люди добрые.

Как следует из аккаунта Instagram Милонова, 14 марта он успел посетить празднования Масленицы в Царском селе, Шушарах, Княжево и других муниципалитетах. Перечисленные территории входят в одномандатный избирательный округ 218, по которму в 2016 году Милонов избрался в Государственную Думу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Виталий Милонов (@villemilonov)

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.