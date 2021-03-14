18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:28

Милонов выступил на Масленице в МО "Новоизмайловское" и попросил прощения у избирателей

фото ЗакС политика Милонов выступил на Масленице в МО "Новоизмайловское" и попросил прощения у избирателей

Депутат Государственной Думы от "Единой России" Виталий Милонов поздравил жителей муниципального округа "Новоизмайловское", передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Выступая со сцены он заявил, что для него Масленица не может пройти без парка Авиаторов, где проходил праздник. Депутат уверен, что Масленица - праздник веселья. В России в этот день также просят прощения, напомнил парламентарий. 

 ⁃ Прощения попросить - это признак сильного человека. Ни щеки надуть, ни кулаками потрясти - это, извините меня, каждый дурак может. А вот прощения попросить - это показывает твою внутреннюю силу, твоё внутреннее величие и достоинство. Прошу вас, попросите вечером прощения у всех, кого знаете. Это так приятно, душа сразу поёт. С праздником вас всех. Вы меня тоже простите, - сказал депутат со сцены.

В МО "Московская застава" Милонов уже приехать на Масленицу не смог. Со сцены перед жителями округа выступил его представитель, который поздравил собравшихся с праздником и попросил от депутата прощения:

 ⁃ За то, если что-то он сделал не так: простите, люди добрые.

Как следует из аккаунта Instagram Милонова, 14 марта он успел посетить празднования Масленицы в Царском селе, Шушарах, Княжево и других муниципалитетах. Перечисленные территории входят в одномандатный избирательный округ 218, по которму в 2016 году Милонов избрался в Государственную Думу. 

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Виталий Милонов (@villemilonov)


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:59 "Делюсь с вами очередной победой Петербурга": Беглов подвёл итоги уходящей недели

17:28 Милонов выступил на Масленице в МО "Новоизмайловское" и попросил прощения у избирателей

17:16 В Смольном обозначили план мероприятий на годовщину теракта в метро

16:20 РБК: Разгон форума "Объединённых демократов" лично курировала ФСБ

15:25 В Москве журналистки НТВ ворвались в кафе к мундепам, обвинив их в связях с "Открытой Россией"

14:23 Петербуржцы создали петицию с требованием ускорить строительство метро на Юго-Западе

13:35 В Чечне опять ловили колдунов: провинившихся заставили покаяться в эфире ЧГТРК "Грозный"

12:45 Коронавирусом заразились свыше 900 петербуржцев: в суточной статистике - плюс 10 тысяч случаев

11:51 Путин поздравил супругу первого президента России Наину Ельцину с 89-летием

11:16 Скончался сенатор от Тюменской области Михаил Пономарёв

10:36 Из столичных отделов полиции отпустили всех задержанных на форуме "Муниципальная Россия"

13 марта, 17:58 Начальника отдела полиции в Красноярске заподозрили в получении крупной взятки

13 марта, 17:35 Муниципал: Петербургских муниципалов начали отпускать из московских отделений полиции

13 марта, 16:38 "Вы сейчас все будете задержаны": Как собрали и разогнали съезд муниципалов в Москве

13 марта, 16:37 МВД: Форум "Муниципальная Россия" проводился с нарушением санитарно-эпидемиологических требований

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru