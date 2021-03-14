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17:59

"Делюсь с вами очередной победой Петербурга": Беглов подвёл итоги уходящей недели

фото ЗакС политика "Делюсь с вами очередной победой Петербурга": Беглов подвёл итоги уходящей недели

Петербургский градоначальник Александр Беглов отчитался о завершении текущей недели на своей странице "ВКонтакте", обозначив события, произошедшие на минувших днях.

В частности, губернатор в компании коллеги из Ленобласти Александра Дрозденко побеседовали с зампредом правительства Маратом Хуснуллиным о развитии дорожной сети между двумя регионами.

Также Беглов подписал соглашение с президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым о развитии массового футбола в Северной столице.

"Делюсь с вами очередной победой Петербурга - наш город занял первое место в рейтинге качества школьного образования. Хочу сказать огромное спасибо педагогам за их колоссальный труд!" - добавил Беглов.

Наконец, городской глава сообщил о том, что петербургские вузы получили федеральные гранты на реализацию 20 научных программ по изучению Арктики. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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