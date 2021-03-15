Горсуд Якутска снял с выборов мэра единственного оппозиционного кандидата Фёдорова

Городской суд Якутска отменил регистрацию местного оппозиционера Владимира Фёдорова кандидатом на выборах мэра, известила "МБХ медиа" пресс-секретарь "Партии дела" Дарья Хлякина.

"Власти решили не допустить Федорова на выборы через "Родину". Претензия заключается в том, что он якобы не предоставил в комиссию список уполномоченных представителей кандидата по форме. Однако, согласно закону о муниципальных выборах Якутии, такой список уполномоченных на выборах мэра и не должен предъявляться. То есть, от Федорова потребовали предоставить документ, который по закону не должен предоставляться. И за это сняли", - поведала о произошедшем Хлякина.

С требованием снять Фёдорова с гонки в суд обратился ещё один кандидат - представитель партии "Родина" Айал Прокопьев. Он ходатайствовал о признании незаконным решения ЯГИК о регистрации оппозиционера, поскольку тот не предоставил списка уполномоченных (доверенных) лиц.

Несколькими днями ранее горсуд Якутска отменил также регистрацию и других кандидатов, сняв с гонки Микаэла Заболотного и Илью Паймушкина.

Следует отметить, что Фёдоров был самым вероятным претендентом на кресло мэра, опережая по ряду позиций единоросса Евгения Григорьева, который на данный момент занимает должность и.о. главы города.

В январе экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева ко всеобщей неожиданности заявила о намерении уволиться. Она объяснила, что к этому её подвигло состояние здоровья, однако её сторонники думают об обратном, не исключая давления со стороны заинтересованных лиц.

Авксентьеву избрали мэром Якутска в 2018 году, она стала первой женщиной на этом посту. В числе её резонансных инициатив – объявление о продаже машин чиновников и здания мэрии.

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