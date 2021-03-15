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10:14

Омского активиста оштрафовали за пикет против врача, не выпускавшего Навального на лечение в ФРГ

фото ЗакС политика Омского активиста оштрафовали за пикет против врача, не выпускавшего Навального на лечение в ФРГ

Омский суд решил оштрафовать на 150 тысяч рублей волонтёра локального штаба Алексея Навального Марка Манна за ноябрьский пикет против назначения руководителем регионального Минздрава Александра Мураховского, известили соратники молодого человека в Telegram-канале команды.

Манну инкриминировали повторное нарушение правил проведения митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

"Еще больший градус абсурда добавляет то, что сам пикет проходил 8 ноября [2020 года], то есть 4 месяца назад! В тот день полиция задержала Марка, но отпустила без протокола спустя несколько часов", - сетуют омские "навальнисты".

По информации штаба, протокол на Манна составили 19 января - "аккурат перед митингами за свободу Навального".

В ноябре 2020 года Манна и ещё пятерых активистов задержали в ходе одиночных пикетов: молодые люди протестовали против назначения главой омского Минздрава главного врача больницы скорой медицинской помощи №1 Мураховского. Именно он отказывался одобрять транспортировку Навального в Германию, объясняя его кому "нарушением обмена веществ".

Политик, напомним, всё же был доставлен в ФРГ медицинским спецбортом, прошёл там курс восстановления после отравления, после чего вернулся в РФ, где решением суда отправился в колонию по делу "Ив Роше".

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