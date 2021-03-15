"Репост Навального - повод для разговора с родителями": Новая глава комитета по образованию поведала о задачах школ

Не так давно получившая свой пост новая глава петербургского комитета по образованию Наталия Путиловская побеседовала с "Фонтанкой" о первостепенных задачах, поставленных перед ней, рассказала о восстановлении отрасли от COVID-19 и последствиях дистанционного обучения, а также поделилась мнением о публикациях школьников расследований Алексея Навального и картинок из аниме.

Говоря о пандемии, чиновница отметила, что, по её мнению, город достойно справился с переходом на дистант, несмотря на общую неготовность российской системы образования к нему.

"И ещё большой вопрос: нужно ли нам дистанционное обучение в чистом виде? Разве может дистанционка заменить живое общение учителя и ученика? Петербургу удалось удержать очный формат обучения, и это огромное благо для всех — детей, родителей, педагогов", - считает Путиловская.

Поведала руководитель комитета и о количестве "условно отстающих школ", которых, по её данным, в Петербурге 72. Для того, чтобы "подтянуть" их, будет применена тактика присоединения таких учреждений к более сильным "товарищам". Кроме того, двадцать отстающих школ поддержат и материально: в ближайшее время будет объявлен конкурс о предоставлении грантов.

Наконец, журналист "Фонтанки" спросила Путиловскую о наиболее резонансных темах - репостах школьниками видео и текстов Навального и картинок из аниме.

В первом случае Путиловская полагает, что политика – дело не детское:

"Репост Навального – это повод для разговора с родителями. Может быть, это позиция семьи, а может быть, этого ребенка начинают недобросовестные политики использовать в своих целях. Пока школьник не станет взрослым и зрелым человеком, как он может разобраться в политических играх?"

Школа, продолжила чиновница, должна воспитывать в ребёнке законопослушного гражданина.

Касаемо картинок из аниме и закрытых страничках в соцсетях, то, по мнению Путиловской, это может быть "звоночком" к суициальным настроениям ребёнка, с ним нужно проводить беседы.

Фото: Администрация Колпинского района