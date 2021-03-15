ГАТИ разрешила проводить ремонт на объекте культнаследия "Министерство внутренних дел"

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) санкционировала проведение технических работ по сохранению объекта культурного наследия "Министерство внутренних дел", проинформировали в пресс-службе ведомства.

Подрядчику разрешено установить и разместить на здании строительные леса, а также монтировать пешеходную галерею на время проведения необходимого ремонта.

Работы должны стартовать 19 марта текущего года, окончание запланировано на 15 октября 2023 года. Мероприятия по сохранению министерства проводятся по заказу ООО "Градстройинвест".

В упомянутом доме, расположенном на набережной реки Фонтанки, 57, находилось Министерство внутренних дел Российской империи. В советские годы там размещалось издательство "Красной газеты" и типографии имени Володарского.