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14:01

Арбитраж изучит иск о строительстве экопарка рядом с Юнтоловским заказником

фото ЗакС политика Арбитраж изучит иск о строительстве экопарка рядом с Юнтоловским заказником

В конце марта Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти приступит к рассмотрению иска о возведении экопарка в створе улиц Камышовой и Яхтенной, примыкающего к Юнтоловскому заказнику в Приморском районе, следует из картотеки судебных дел.

С соответствующим заявлением, поданным к Центру комплексного благоустройства, в Арбитраж обратилось ОАО "ССУ-5": подрядная организация настаивает на признании нелегитимным решение о расторжении контракта на строительство объекта.

Напомним, о том, что в Приморском районе появится новая зеленая зона, стало известно ещё в 2019 году. На территории площадью 75 га планировалось разбить общественное пространство: ССУ-5 уже приступила к работам и потратила на них порядка 500 млн рублей, однако финансирование инициативы остановилось в прошлом году.

Решение о разрыве контракта в одностороннем порядке Центр комплексного благоустройства принял 26 декабря 2020 года. Поводом стало использование "неправильного" песка, который по проведённой экспертизе не являлся дренирующим. Его должны были заменить, однако застройщик этого не сделал.

Фото: пресс-служба Комитета по благоустройству

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