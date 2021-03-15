Адвокат: Навальный должен находиться в ИК-2 Покрова, есть соответствующая повестка суда

"Пропавший" оппозиционер Алексей Навальный должен содержаться в исправительной колонии №2 Покрова Владимирской области, указывается в повестке 235 гарнизонного суда, которую у себя в Twitter разместил адвокат Вячеслав Гимади. Документ датирован 1 марта.

Кроме Гимади, повестку должен был получить начальник покровской ИК-2. Судебная инстанция попросила обеспечить присутствие Навального по видеосвязи на будущем заседании по жалобе политика на бездействие Следственного комитета в связи с его отравлением.

Обозначенное заседание должно пройти уже завтра, 16 марта, в 10:00.

Местонахождение Навального официально по-прежнему неизвестно.

Добавим, сегодня с самого утра адвокаты политика пытаются "пробиться" в покровскую колонию для того, чтобы выяснить местонахождение их подзащитного. Руководство исправительного учреждения их пускать отказывалось.

Напомним, 20 февраля Мосгорсуд оставил в силе решение о замене условного срока для Навального по делу "Ив Роше" на реальный. В финальной редакции решения его срок составил 2 года и 5 месяцев.

После этого связь с оппозиционером стала невозможной для "внешнего" мира, несмотря на то, что некоторые СМИ периодически сообщали о том, где он может находиться.