Муниципалы встретили весну

Муниципальные образования Петербурга в минувшие выходные отпраздновали Масленицу, на которой прощались не только с зимой, но и коронавирусом. Все прошло традиционно: фольклорные песни, разнообразный интерактив, очереди за блинами, выступления депутатов. Парламентарии из Государственной Думы на празднованиях не только поздравляли избирателей с Масленицей, но и просили у них прощения: за что конкретно - не уточнялось. О том как проходили муниципальные Масленицы - в материале ЗАКС.Ру.

МО "Юго-Запад"

В МО "Юго-Запад" Масленицу провели днём 13 марта. Мероприятие посетили жители района и представители муниципалитета. Глава округа Олег Семенов прийти не смог. Вместо него к жителям с поздравлением обратился его заместитель Павел Любимов. К празднику так же присоединились заместитель главы МО Олег Ванюков и глава местной администрации Валерий Шеромов.

Праздник обошелся округу в 447 тысяч рублей. Поставщиком стала индивидуальный предприниматель Юдина Анна Александровна.

Муниципалы планировали зазвать на гулянье 600 человек, как указывалось в техзадании закупки. В пиковые моменты на небольшом пятачке во дворе дома на улице Котина собиралось около 250 человек.

Раньше всех начала работать площадка детского фехтования. За таким изысканным названием скрывался вполне простой досуг. Импровизированная арена, обтянутая по периметру веревкой, в которой собирались дети. Двое аниматоров в доспехах средневековых рыцарей раздавали ребятне "мягкие мечи", похожие на черенки от лопат, обмотанные поролоном, а потом устраивали шуточный бой стенка на стенку. Другим интересным для жителей занятием стала бесплатная прогулка верхом на пони. На празднике было две лошадки, очередь к которым могла сравниться с очередью за блинами. В среднем желающим покататься на пони приходилось ждать около 20 минут.

Глава администрации Валерий Шеромов рассказал, что согласование праздника на такое количество участников далось с трудом.

- Видите, ситуация, как говорится, взяла свое. Сейчас идет послабление, и у нас запланировано очень много мероприятий. Масленицу, слава Богу, согласовали. Больше пятидесяти человек было сложно, но нам согласовали, с учетом что мы выполним некоторые условия, хотя это сложно, - поделился Шеромов.

Организатор предпринял попытку следовать всем предписаниям — гостям раздавали маски и перчатки. Пользовались ими, конечно, не все, да и строгих требований никто не предъявлял. Соблюдению социальной дистанции тоже не придали большого значения. Во время раздачи блинов хотели организовать очередь, но люди все равно толпились у небольшой палатки. Блины можно было получить в обмен на специальные флаеры, которые выдавали гостям за участие в различных конкурсах. Например, за попытку сделать несколько шагов на ходулях или за игру в "кольцеброс". Просто так эти флаеры раздавали тоже. Блины среди гостей праздника пользовались спросом, и за час до конца мероприятия угощать было нечем.

Отдельного упоминания заслуживает площадка, на которой проходило торжество. Прямо перед сценой образовалась большая лужа. Ведущий регулярно призывал детей не бегать по ней и всячески оберегал от промокших ног. Стоит отметить, что в закупке была оговорена уборка территории до и после мероприятия.

Финалом праздника стало сожжение чучела. В соответствии с требованием заказчика, это была фигура высотой около 2,5 метров в яркой одежде. За день, пока гости фотографировались с одним из главных символов Масленицы, чучело успело слегка истрепаться. Под конец кто-то бросил в огонь медицинскую маску, таким образом, как отметил ведущий, попрощавшись не только с холодной зимой, но и с надоевшим коронавирусом.

МО "Южно-Приморский"

На следующий день, в воскресение, свою Масленицу организовало МО "Южно-Приморский". Администрация муниципалитета проводила закупку сразу на три мероприятия: Масленицу, День Победы и День знаний. Контракт на сумму 4,4 млн рублей достался ООО "Корпорация праздник". В контракте проведение Масленицы оценивается в 980 тысяч рублей.

Ожидаемая численность гостей, согласно техзаданию, 2500 человек, что почти в пять раз больше, чем ждали в соседнем МО "Юго-Запад". В Южно-Приморском парке было многолюдно. Одновременно на празднике присутствовало около девятисот человек. Правда, блинов хватило не на всех. В закупке было заявлено лишь 700 порций.

На площадке проведения Масленицы было просторно, но много луж. Сцена стояла прямо у самой большой из них. Ситуацию ухудшил дождь, который превратил праздничную зону в один большой бассейн.

На входе всем пришедшим измеряли температуру и выдавали медицинские маски, но носили их единицы, а из-за слякоти люди были вынуждены ютиться на редких сухих островках.

Никто из местной администрации или совета МО, за время присутствия на мероприятии корреспондента ЗАКС.Ру, с речью не выступал. Зато на празднике был замечен заместитель главы МО "Юго-Запад" Павел Любимов, который пришёл в Южно-Приморский парк в качестве гостя.

- Да, сегодня как гость. Мы хотели посмотреть, как у них организовано. Ну, я увидел лужу перед сценой и понял, что у нас уже лучше было, - рассказал Любимов.

Лужа на празднике МО "Юго-Запад", действительно, была значительно меньше.

Между выступлениями артистов и творческих коллективов на сцену поднялся депутат Государственной Думы Сергей Вострецов. Он поздравил пришедших с Масленицей, уделив особое внимание женщинам.

- Добрый день, дорогие мои, родные! Действительно, март — один из самых лучших месяцев в году и не только по тому, что приходит весна, уходит зима, но и в этот месяц мы поздравляем всех наших женщин, всех наших матерей, потому что мама — это начало жизни. Благодаря нашим мамам мы появились на свет. Я ещё раз хочу воспользоваться возможностью и от всех мужчин сказать спасибо вам, родные. Мужчины, похлопайте, скажите: "Спасибо, женщины". Мы вас любим. <...> Наша страна очень достойно прошла эти испытания коронавирусные, пусть все эти проблемы уйдут. Мы стоим накануне Прощеного воскресенья. Я прошу прощения перед вами за всю российскую власть. Многое сделано, но многое, уверен, ещё можно сделать. И мы обязательно это сделаем. Дорогие мои, у нас лучшая страна, у нас лучший город, у нас лучший район. И у нас самые лучшие люди на земле. С праздником вас всех. Мира, добра, любви, — обратился парламентарий.

Из развлечений, кроме выступлений заслуженных артистов, были бои на подушках, которые из-за луж для кого-то стали настоящим испытанием, традиционный масленичный столб с подарками и перетягивание каната.

Блины закончились через два с половиной часа после начала мероприятия. Ответственные за раздачу блинов и напитков быстро собрали своё оборудование, и палатка, в которой они располагались до этого, стала единственным укрытием от дождя для посетителей праздника.

Организаторы отклонились от запланированного графика и провели церемонию зажжения чучела на полчаса раньше. Из-за дождя было принято решение упростить процесс с помощью бензина. Окутанная в какие-то простыни кукла не смогла загореться с первой спички, но после пары попыток чучело вспыхнуло.

МО "Новоизмайловское"

Муниципальное образование "Новоизмайловское" организовало празднование Масленицы в парке Авиаторов 14 марта. Около 200 жителей округа развлекали аниматоры в костюмах Винни-Пуха, Пятачка и оленя (или лося), которые танцевали и играли в догонялки с детьми.

По краям площадки, на которой проводилось торжество, разместились развлекательные зоны. В одном углу проводили мастер-класс по созданию куколок на палочке из ваты и кусочков ткани. Он пользовался популярностью у юных местных жителей, которые вместе с родителями с воодушевлением учились делать для себя сувениры. Заинтересовала участников праздника и ловля деревянных рыб на крючки.

К фотозонам, где можно было сфотографироваться в роли богатыря или матрешек, люди подходили не так активно, зато многих привлекла конструкция в виде русской печи. Родители ставили на нее детей и фотографировали, да и сами были не прочь сделать снимок с печью на память. Позади конструкции стоял молодой человек в красном костюме, напоминающем новогоднюю атрибутику. Одна из жительниц округа предположила, что он "охраняет" русскую печь.

Больше всего людей все же интересовала еда. Сначала очередь выстроилась к точке со сладкой ватой и попкорном, а затем, еще до начала раздачи, к палатке с блинами и чаем. На месте еду не готовили, каждому желающему выдавали пластиковые приборы с блином, политым сгущенокой, и стакан чая, который разливали из больших бидонов.

Судя по отзывам в соцсетях, очереди за едой жителей муниципалитета утомили. Один мужчина сообщил, что за ватой стоял 40 минут, а за блинами "стоять нужно было ещё дольше".

Пока одни ели блины или стояли в очереди за ними, остальные гости праздника продолжали наслаждаться концертом. Для них выступали коллективы в народных костюмах: то звучала песня "Валенки", то молодые люди изображали бой на мечах. Ведущий пытался разными способами завести толпу, но радовались выкрикам и подтанцовывали в основном только дети и пожилые гости праздника. Одет ведущий был в костюм. Глава МО "Новоизмайловское" Сергей Шубин не смог ответить корреспонденту ЗАКС.Ру, в каком образе выступает ведущий: "не помню". На уточняющий вопрос, вдохновлен ли костюм образом Александра Невского, например, или какого-то богатыря, Шубин с улыбкой сказал: "Может, и богатырь".

В целом, кажется, празднество людей устраивало, хотя изначально муниципалитет планировал больше развлечений, хотели даже заказать лошадь с санями, но в первый час празднования Масленицы в парке Авиаторов следов животного замечено не было.

МО "Новоизмайловское" объявило закупку на Масленицу и другие праздники в конце января 2021 года, но затем определение поставщика было приостановлено по жалобе компании, которую муниципалитет не допустил до торгов. Разбирательством занималось УФАС по Петербургу, которое в начале марта установило, что МО "Новоизмайловское" должно отменить все протоколы по конкурсу и заново рассмотреть заявки от организаций на участие в нем. Это предписание УФАС опубликовано на сайте госзакупок 13 марта, а празднование Масленицы в муниципалитете прошло уже 14 марта. Изначально муниципалитет планировал потратить на Масленицу 650 тысяч рублей.

Глава МО Сергей Шубин сообщил ЗАКС.Ру, что муниципалитет нашел способы справиться с проблемой:

- Мы нашли техническую и юридическую возможности провести это мероприятие.

Как именно организовано празднование Масленицы, Шубин ответить затруднился. Он сослался на то, что все закупки организует местная администрация. При этом, Шубин заявил, что "точно никаких нарушений законодательства - все абсолютно законно".

Глава муниципалитета добавил, что празднование согласовано с комитетом по культуре, как того требует антикоронавирусное постановление правительства Петербурга №121. Видимо, в рамках исполнения этого же постановления среди местных жителей ходил суровый мужчина, который вручал одноразовые маски тем, у кого лица прикрыты не были. Брали их не все, мужчина не настаивал.

Посетили Масленицу в МО "Новоизмайловское" депутат Государственной Думы Виталий Милонов и депутат Законодательного собрания Алексей Макаров. Последний в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что считает правильным отмечать праздники вместе со своими избирателями. На вопрос, планирует ли он выступать со сцены с речью, Макаров сказал, что выступит, если его об этом попросят. Судя по всему, его попросили.

Все трое, Шубин, Макаров и Милонов, обратились к жителям округа со сцены с поздравлениями. Макаров пожелал избирателям этот год прожить без масок и коронавируса, а Милонов попросил у них прощения.

- Прощения попросить - это признак сильного человека. Ни щеки надуть, ни кулаками потрясти - это, извините меня, каждый дурак может. А вот прощения попросить - это показывает твою внутреннюю силу, твоё внутреннее величие и достоинство. Прошу вас, попросите вечером прощения у всех, кого знаете. Это так приятно, душа сразу поёт. С праздником вас всех. Вы меня тоже простите, - сказал депутат Госдумы.

После выступлений со сцены городской и федеральный парламентарии отправились поздравлять других избирателей. Милонов, судя по его аккаунту в Instagram, поехал в МО "Нарвский округ", а Макаров - в МО "Московская застава". Именно там депутата петербургского ЗакСа удалось застать корреспондентке ЗАКС.Ру после его отъезда из парка Авиаторов.

МО "Московская застава"

Депутат ЗакСа Макаров поздравил жителей "Московской заставы" уже известными "Новоизмайловскому" словами:

- Рад вас поздравить с Масленицей, с Прощенным воскресеньем. Наконец-то перезимовали. Очень хочется, чтобы весна принесла только хорошее, чтобы вы избавились от атрибутов нашей жизни, которые стали уже привычными, - сказал депутат и помахал медицинской маской.

Пробыв на празднике еще несколько минут, Макаров покинул мероприятие. Милонов же прислал в "Московскую заставу" своего представителя, который выступил вместо парламентария и от его имени попросил у избирателей прощения: "За то, если что-то он сделал не так, простите, люди добрые".

В "Московской заставе" Масленицу организовали на футбольной площадке во дворе жилых домов, пришло на нее около 100 человек. В этом муниципалитете опасность коронавируса восприняли серьезнее: при входе на площадку висело объявление о необходимости надеть медицинские маски, стоял антисептик, а девушка замеряла у всех входящих температуру с помощью бесконтактного термометра. Правда уже за забором многие маски снимали. Места для празднования в "Московской заставе", конечно, было меньше, чем у соседей из "Новоизмайловского", зато жители оказались поактивнее: танцевали и подпевали не только юные и пожилые гости праздника, но и все остальные.

Они радостными криками встречали выступающих, активно взаимодействовали с ведущим. Танцам и хороводу не мешал, а может и наоборот помогал, дождь и лужи под ногами. Судя по сбитым к краям площадки кускам льда, территорию очищали от снега, но к концу мероприятия льдины стали пробираться к центру площадки, а дети активно помогали им обосноваться в лужах.

Конкурсы тоже увлекли всех пришедших независимо от возраста, интересовались в основном боями подушками и набрасыванием кольца на древко. Для тех, кто утомился плясать без остановки, организаторы поставили стулья, но использовать их по назначению жители не спешили. Пригодились стулья после раздачи блинов - их использовали в качестве столов для еды те, кто не успел примоститься у стола с раздачей под шатром.

"Московская застава" тоже выдавала уже все заранее приготовленное: запечатанные в бумажные конвертики блины, порционные упаковки с вареньем и черный чай с кусочками лимона. Когда очередь на получение еды иссякла, шатер гости праздника стали использовать в качестве укрытия от дождя, который все не прекращался.

ЗАКС.Ру не удалось найти закупку "Московской заставы" на проведение праздника. Присутствовавший на мероприятии глава муниципалитета Юрий Докукин общаться с корреспондентом издания в воскресенье не захотел, но обещал на все вопросы о закупке ответить в письме.

София Саттарова, Константин Леньков

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