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19:47

Ректор, студенты и преподаватели академии художеств выступили против выставки Евгении Васильевой

фото ЗакС политика Ректор, студенты и преподаватели академии художеств выступили против выставки Евгении Васильевой

Студенты и преподаватели Санкт-Петербургской академии художеств выступили против выставки бывшей чиновницы Евгении Васильевой в Научно-исследовательском музее академии, передает MR7.

Под открытым письмом на имя ректора Семена Михайловского и директора музея Алексея Мудрова подписались порядка 200 человек. Также противники выставки провели флешмоб, художники и студенты сфотографировались в залах музея Академии с портретами великих художников, выступая против выставки.

Михайловский в разговоре с "Фонтанкой.ру" прокомментировал выставку бывшей главы аппарата Минобороны Евгении Васильевой, которая откроется в музее академии 16 марта.

По словам Михайловского, эта выставка не имеет отношения к вузу, ее организует Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств.

"Я категорически против подобных проектов с участием одиозных персонажей, дискредитирующих как современное искусство, так и уважаемые институции", - выразил свое мнение Михайловский.

По его мнению, ситуация с выставкой экс-чиновницы напоминает рассказ Гая Светония о римском императоре Калигуле, который заставил сенат признать его коня Инцитата римским гражданином, а затем – принять в состав органа.

Выставка Евгении Васильевой "Весна" откроется 16 марта. На ней будут представлены  живопись, цифровые коллажи, скульптуры, например, из серии "Голод", выполненные "в сюрреалистическом ключе, дают зрителю безграничную возможность для широкого толкования смыслов, заложенных художником".

Евгения Васильева фигурировала в деле "Оборонсервиса", возбужденном в 2012 году после раскрытия масштабной схемы хищений госсобственности в Минобороны: это дело стоило должности министру Анатолию Сердюкову. Следствие полагало, что сообщники во главе с Васильевой через структуры "Оборонсервиса" и ряд частных фирм продавали по заниженным ценам объекты Минобороны.

Васильева, ущерб от деятельности которой оценивался в 3 млрд рублей, была осуждена на пять лет заключения и отбывала наказание в колонии в поселке Головино Владимирской области с 23 июля 2015 года. 25 августа 2015 года ей одобрили условно-досрочное освобождение.

фото: artsacademy.ru

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