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20:22

Беглов подписал постановление о работе детских лагерей на весенних и летних каникулах

фото ЗакС политика Беглов подписал постановление о работе детских лагерей на весенних и летних каникулах

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление об организации отдыха детей в оздоровительных лагерях весной-летом 2021 года, сообщили в Смольном.

Документ предусматривает возможность организовать для детей отдых в загородных лагерях на весенних каникулах 2020/2021 учебного года (7 дней) и заранее начать работу по подготовке к организации летних смен. Отдых будет организован с соблюдением санитарных требований в свете эпидемии коронавируса.

Полностью за счет бюджета смогут отдохнуть дети и подростки из льготных категорий: оставшиеся без попечения родителей, из неполных, многодетных, малообеспеченных семей, состоящие на учете в органах внутренних дел, с заболеванием целиакия, дети медработников, которые работают с коронавирусными пациентами.

Также постановление возвращает компенсации за счет средств бюджета с использованием сертификатов: 60% будут возвращать за отдых детей работающих граждан и детям из спортивных и творческих коллективов в случае их направления на отдых организованными группами. Дети-инвалиды, а также сопровождающие их лица, смогут отдохнуть в санаторно-курортных организациях, местоположение которых на территории Российской Федерации не ограничено. Также в летний период 2021 предусмотрены 14-дневные смены в лагерях дневного пребывания на базе городских школ.

Все планы по организации отдыха детей в Петербурге будут согласованы с органами Роспотребнадзора и могут быть скорректированы в соответствии с санитарно-эпидемической обстановкой, предупредили в Смольном. Всего планируется предоставить 3 054 путевки, из которых 919 путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 279 путевок в санаторно-курортные организации для детей-инвалидов с сопровождающими лицами и 1856 сертификатов для детей работающих граждан и спортивных и творческих коллективов.


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