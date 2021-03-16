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9:28

В РФ обнаружили новый южноафриканский штамм COVID-19: мутация заразнее остальных

фото ЗакС политика В РФ обнаружили новый южноафриканский штамм COVID-19: мутация заразнее остальных

Впервые выявленный на территории Южноафриканской республики штамм коронавируса "прибыл" в Россию: Роспотребнадзор отчитался об обнаружении мутации.

"Выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, два - относящихся к южноафриканскому варианту; изолятов, относящихся к бразильскому варианту, не выявлено. В 16 случаях выявлены другие мутации", - указано в послании ведомства.

Соответствующие выводы были сделаны на основе исследования свыше 8 тысяч клинических образцов биоматериалов.

Об обнаружении новой мутации COVID-19, выявленной в ЮАР, стало известно в конце 2020 года. Африканские учёные заявляли, что штамм гораздо заразнее своих "сородичей" и устойчив к антителам, что представляет опасность повторного заражения. В феврале к аналогичным выводам пришли и специалисты Всемирной организации здравоохранения.

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