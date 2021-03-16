В период весенних каникул между Петербургом и Москвой запустят дополнительные поезда

Северо-Западный филиал АО "ФПК" собирается запустить дополнительные поезда для жителей Петербурга, желающих на весенних школьных каникулах посетить Москву. Три состава будут отправляться из города на Неве в ночь и прибывать в столицу утром.

Октябрьская железная дорога информирует, что поезд №233 Петербург — Москва направится в столицу 20, 22, 27 и 29 марта в 01:05 с прибытием в 09:30. Обратно запустят ещё два дополнительных состава: 22 и 29 марта - №30, отправляющийся в 01:15 и прибывающий в 10:04; 20 и 27 марта - №128: отправление в 01:25, прибытие в 10:35.

Пресс-служба ОЖД напоминает, что билеты можно приобрести во всех железнодорожных кассах, мобильном приложении "РЖД Пассажирам" или на официальном сайте ОАО "РЖД".

Отдельно пассажирам рекомендуется на протяжении всего путешествия носить СИЗ.