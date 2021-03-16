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14:11

Госдума окончательно одобрила законопроект о контроле за просветительской деятельностью

фото ЗакС политика Госдума окончательно одобрила законопроект о контроле за просветительской деятельностью

Депутаты Госдумы окончательно одобрили внесение корректив в закон "Об образовании", которые устанавливают государственный надзор за просветительской деятельностью.

Инициатива даёт объяснение "просветительской деятельности" и наделяют правительство возможностью контролировать ее. 

Проект закона необходим для того, чтобы оградить "школьников и студентов от антироссийской пропаганды, подаваемой под видом просветительской деятельности", следует из пресс-релиза федерального парламента.

Ко второму чтению в проект включили положения о том, что вузам нужно будет согласовывать международный академический обмен, научные конференции и образовательные программы с участием иностранцев с министерством, которому они подчиняются.

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