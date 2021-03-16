Госдума утвердила штрафы за отсутствие предустановленного отечественного софта на гаджетах

Федеральный парламент окончательно одобрил включение новых корректив в КоАП, запрещающих продавать смартфоны и иные гаджеты, на которых превентивно не было установлено отечественное ПО.

Должностным лицам грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей, юрлица заплатят от 50 до 200 тысяч рублей. Рассматривать сообщения о подобного рода правонарушениях будет Роспотребнадзор.

"Закон об обязательной предустановке отечественного ПО на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией "смарт-ТВ" был принят в конце 2019 года и должен был вступить в силу с 1 июля 2021 года, но в декабре 2020 года ГД приняла закон, которым отсрочила обязательную предустановку отечественного софта до 1 апреля 2021 года. Тогда же было принято решение о том, что предустанавливаемое ПО может быть произведено не только в России, но и в других странах ЕАЭС — Беларуси, Казахстане, Армении или Киргизии", - указывается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Госдумы.

Список устройств и порядок установки софта будет определять правительство.