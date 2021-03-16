На Евгения Ройзмана составили протоколы за "нарушение режима ЧП" во время акций протеста

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали в аэропорту города и составили на него протоколы из-за акций протеста 23 и 31 января, передает "Новая газета".

На Ройзмана составили протоколы по ч. 5 ст. 20.5 КоАП (нарушение требований режима чрезвычайного положения). При этом режим ЧП в России не объявлялся, и в ст. 20.5 КоАП частей нет вовсе.

К протоколу было приложено заявление от человека, названного "Алексеев Георгий Владимирович". Этот человек просил силовиков обратить внимание на "призывы" Ройзмана и "агитацию об участии в незаконных массовых мероприятиях, о которых он высказался 20.02.2021 в интервью" Znak.com: речь может идти об материале от 20 февраля 2021 года, в котором Ройзман предположил рост протестных настроений после суда над Алексеем Навальным.

Ройзман подчеркнул, что не согласен с рапортом и намерен дать показания в суде.

"У меня позиция неизменна, отпираться ни от чего не собираюсь. Да, я выходил, да, выходил по принципиальным соображениям как участник акции", — подчеркнул политик. По его словам, в протоколах собраны все его высказывания о митингах в соцсетях, и упоминается, что сотрудники полиции призывали разойтись участников протеста, а Ройзман "не разошелся".

23 и 31 января в ряде российских городов прошли массовые протесты в поддержку Навального. Случилось это после того, как политика задержали в аэропорту Шереметьево, когда он вернулся из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления. 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока Навального по делу "Ив Роше" на реальный: в итоге политик проведет 2,5 года в колонии.