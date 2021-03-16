Жителя Саранска оштрафовали за репост петиции о медпомощи на имя Путина

Мировой суд в Саранске оштрафовал местного жителя Александра Фомина на 30 тысяч рублей из-за репоста петиции на имя президента Владимира Путина, передает "МБХ медиа".

На Фомина был составлен протокол по ч. 9 ст. 13.15 КоАП (распространение заведомо ложной информации). Поводом стал репост во "ВКонтакте" из сообщества "Ты свободен | Саранск", в котором была ссылка на петицию, размещенную на сайте Change.org. Авторы этой петиции призывают Путина обеспечить оказание необходимой медицинской помощи в эпидемию коронавируса, поскольку, по их мнению, врачи этого не делают надлежащим образом.

Фомин рассказал, что он – инвалид первой группы по онкологии, и в день суда ему назначили лечение, но суд это не принял во внимание. Фомин заявил, что не надеется на отмену постановления о штрафе.