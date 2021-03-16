Суд в Петербурге оштрафовал директора гимназии, где пять учеников заболели COVID-19

Московский суд Петербурга оштрафовал директора гимназии № 526 Наталью Белаш на 25 тысяч рублей по статье о нарушении санитарно-эпидемиологического режима, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Протокол по ч. 2 ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) на Белаш составили после того, как пятеро учеников гимназии заразились коронавирусом. Проверка показала, что на входе в гимназию был установлен неисправный дозатор с антисептиков, кабинеты и рекреации не проветривались должным образом, расписание уроков составлялось без учета минимизации контактов школьников: у них было единое расписание звонков.

К тому же, выяснили проверяющие, не проводилась влажная уборка контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств: на подоконниках в коридорах и на учебной мебели в одном из классов скопилась пыль. Также в гимназии не нашли достаточного запаса дезинфицирующих средств, а те, что были, применяли не по инструкции.

Белаш признала вину и пояснила суду, что все нарушения были устранены.