COVID-19 диагностировали у менее 9 тысяч россиян: в Петербурге - плюс 927 заболевших

Суточная статистика COVID-заболеваемости в России пополнилась 8988 случаями заражения, оповестили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 4 418 436 жителей страны.

В лидерах по уровню заражения - Москва (1 201 новый случай), Петербург (927), Московская область (436), Нижегородская область (352) и Ростовская область (241).

Смерть от последствий COVID-19 за минувшие сутки наступила у 427 человек, всего жертвами болезни стали 93 364 инфицированных.

С начала пандемии в Северной столице зарегистрировано более 383 тысяч случаев коронавируса.