Почти 36 тысяч петербургских учителей переболели COVID-19

В петербургском комитете по образованию известили, что с начала пандемии COVID-19 в той или иной форме переболели 35 959 педагогов и сотрудников образовательных учреждений города, делится Piter.TV.

По состоянию на 11 марта, на больничном из-за инфекции находились 136 учителей. При этом не менее 13 тысяч работников учреждений сферы образования привились от коронавируса. До конца марта вакцинироваться должны ещё 3,6 тысяч преподавателей.

Ранее в петербургском Заксобрании выступили с идеей компенсировать учителям труд во время пандемии. На выплаты могут претендовать 37 тысяч педагогов, сумма пособия может составить от 10 до 20 тысяч рублей.