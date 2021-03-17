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16:42

В суд поступили дела о насилии над полицейскими во время протестов на Сенной площади

фото ЗакС политика В суд поступили дела о насилии над полицейскими во время протестов на Сенной площади

Октябрьский районный суд Петербурга 15 марта зарегистрировал уголовные дела уроженцев Архангельска Кирилла Богданова и Артема Попова, которых задержали после состоявшейся 31 января несанкционированной акции "Свободу Навальному".

Молодым людям вменяют часть 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Следствие считает, что Попов во время акции на площади Сенная толкнул сотрудника полиции, а Попов ударил силовика в область туловища. Отметим, что этот инцидент случился, когда граждане отбивали мужчину, которого полицейские, пытаясь задержать, повалив на землю. 

Оба обвиняемых ранее признали свою вину. Октябрьский суд назначил им арест до 31 марта. 

Заседания по продлению заключения под стражу назначены на 24 марта.

Также Ленинский районный суд зарегистрировал дело Евгений Туганкова, которого обвиняют по той же 318 статье УК. Следствие считает, что 31 января он минимум дважды ударил по лицу омоновца, который участвовал в задержании людей на Пионерской площади.

Ранее стало известно, что обвиняемый в нападении на полицейского на другой акции "Свободу Навальному", которая прошла 23 января, многодетный отец Андрей Ломов признал вину. 

Напомним, ни один силовик не был привлечен к ответственности за насилие в отношении протестующих. 

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