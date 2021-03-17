Минторг США расширил санкции против России из-за отравления Навального

Минторг США объявил о расширении санкций в отношении России из-за отравления Алексея Навального.

США ограничил экспорт в Россию товаров, связанных с национальной безопасностью. В эту категорию входит оборудование, технологии и программное обеспечение, которое может использоваться в области химического оружия. Исключение до 1 сентября 2021 года будет сделано для ряда категорий продукций, связанной с авиацией и космической отраслью.

Новые ограничения вступят в силу с 18 марта.

Ранее США ввели санкции в отношении ряда высокопоставленных российских чиновников и госорганизаций из-за отравления Навального. Под санкции попали первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, директор ФСБ Александр Бортников, глава ФСИН Александр Калашников, генпрокурор Игорь Краснов и другие.

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру