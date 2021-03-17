Депутата Мосгордумы Митрохина задержали у здания Совфеда

Полицейские задержали у здания Совета Федерации в Москве депутата Мосгордумы Сергея Митрохина, передает "Новая газета".

У Совфеда в этот момент проходила акция под названием "Пикет бомжей". Митрохин пояснил, что это название – отсылка к словам сенатора Людмилы Нарусовой о пикетчиках как о людях "бомжеватого вида", а участники акции хотели напомнить об обещаниях решить вопрос с расселением общежитий.

По словам Митрохина, он не участвовал в акции, а стоял на расстоянии как наблюдатель. Он рассказал, что кроме него задерживали пикетчиков, причем в "довольно грубой форме". Депутата доставили в ОВД Тверское.

На заседании Совфеда 2 марта Нарусова пожаловалась, что наблюдает у здания верхней палаты парламента "каких-то маргинальных людей", стоящих в пикетах "с непонятными требованиями", и это ей неприятно.

"Понимаете, прямо на ступеньках Совета Федерации стоят какого-то бомжового вида люди с требованиями. И с тем, что этот человек стоит у нас на крыльце, мы как бы солидарны. Вот это, по‑моему, неприятно", - сказала тогда Нарусова.