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10:53

Комтранс назвал недопустимым завышение цен на такси при авариях в общественном транспорте

фото ЗакС политика Комтранс назвал недопустимым завышение цен на такси при авариях в общественном транспорте

Глава комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков направил письмо агрегаторам такси, в котором назвал недопустимым повышение цен на такси во время нештатных ситуаций в общественном транспорте, сообщили в Смольном.

Поводом для обращения стала ситуация, произошедшая 11 марта. Тогда в метро Петербурга из-за задымления возникли трудности с движением поездов на 3-й линии. На участке от "Василеостровской" до "Площади Александра Невского 1" сняли напряжение и остановили движение на полчаса, а затем еще на 13 минут – работу всей линии. В этот момент, по сообщениям петербуржцев, многие такси резко подняли цены на свои услуги – в три раза, отметили в Смольном.

Поляков заявил, что считает повышение цен на такси в подобные моменты необоснованным и недопустимым. Он потребовал от руководителей агрегаторов "принять исчерпывающие меры для недопущения подобных ситуаций".

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