В России выявили 9,8 тысяч новых случаев COVID-19

В России за последние сутки выявлено 9 803 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Всего за время эпидемии нарастающим итогом выявлено 4 428 239 случаев заболевания. По официальным данным, от коронавируса умерли 93 824 россиян, 460 смертей добавлены в статистику за последние сутки.

В Петербурге заболели еще 918 человек. С марта 2020 года в городе выявлено 384 279 случаев заражения, 38 309 человек лечатся от коронавируса сейчас. Число умерших от коронавируса возросло на 33, всего в Петербурге, по данным штаба, от болезни скончались 11 806 человек.

В Москве, где заболевших больше всего, заразились еще 1 934 человека (64 188 болеют сейчас). В Подмосковье - 537 (35 390 проходят лечение).