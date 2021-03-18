Глава Роспотребнадзора допустила ослабление коронавирусных ограничений к лету

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24" заявила, что ближе к лету власти могут принять решение об ослаблении ограничений, введенных в России из-за эпидемии коронавируса.

"Отмена определенных ограничений, безусловно, идет постоянно. И мы все это видим. И рестораны большее время работают, и какие-то мероприятия начинают на открытом воздухе проводиться при соблюдении всех правил. Да, конечно, это все планируется [ослабление ограничений], все будет, если мы, конечно же, все вместе не будем нарушать тех правил, которые уже сегодня есть",— приводит ТАСС слова Поповой.

По мнению Поповой, нынешние меры борьбы с инфекцией показывают хороший результат, и россияне оказались "очень дисциплинированными в части соблюдения всех требований".

" Сегодня очень важно отметить, что соблюдение этих требований, соблюдение всех правил там, где можно их как-то смягчать, это, безусловно, делается, но там, где этого делать не нужно, это и не происходит. Обязательно нужно соблюдать все, что сегодня предписано",— подчеркнула Попова.

Ограничения в регионах России были введены в марте 2020 года, когда началась эпидемия коронавируса. В разных городах запрещались массовые и публичные мероприятия, ограничивалась работа общепита, развлекательных заведений, россиян обязали носить маски и перчатки. За несоблюдение требований предусмотрены штрафы.