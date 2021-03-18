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15:01

Путин о заявлении Байдена: Кто как обзывается, тот так и называется

фото ЗакС политика Путин о заявлении Байдена: Кто как обзывается, тот так и называется

Президент России ответил на высказывания в его адрес со стороны его американского коллеги Джо Байдена. Тот накануне утвердительно ответил на вопрос журналиста телеканала ABC, считает ли он Владимира Путина "убийцей".

"Что касается заявления моего американского коллеги. Мы действительно, как он сказал, с ним лично знакомы. Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: "Будьте здоровы". Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии без шуток", - передал слова Путина телеканал "Россия 1".

Также российский президент отметил, что "когда мы оцениваем других людей, мы всегда смотримся как будто в зеркало".  

"Вы знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе когда спорили, мы говорили так: "Кто как обзывается, тот так и называется". Это не случайно, это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом, психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы, и из этого исходя оцениваем его действия", - продолжил Путин. 

Фото: Kremlin.ru

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