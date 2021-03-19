Общепит просит Смольный отменить требование носить перчатки на работе

Представители ресторанного бизнеса, а также ритейлеры, попросили Смольный смягчить установленные для общепита антивирусные правила: в частности, разрешить кассирам и персоналу заведений, не контактирующим с клиентами, работать без перчаток.
Длительное использование СИЗ вредит коже рук, пояснила глава комитета по торговле петербургской ТПП Ольга Волкова.
"Пришло время Петербургу как обязательное требование это [ношение перчаток] отменить", - приводит высказывание чиновницы "Фонтанка".
Кроме того, владельцы торговых комплексов настаивают на отмене ограничения о 50-процентном заполнении фуд-кортов в ТЦ.
Предложения были высказаны в ходе заседаний экспертных советов по общественному питанию и розничной торговле при правительстве Петербурга.
Все инициативы направлены в Роспотребнадзор.