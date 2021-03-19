Коронавирусом заразились ещё 9699 россиян, из них 921 - в Петербурге

За минувшие 24 часа диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился у 9699 граждан России, проинформировали в оперативном штабе по борьбе с заболеванием. Общее количество заражений с начала пандемии достигло отметки 4 437 938.

Список регионов, лидирующих по уровню заражения, остался неизменным: Москва (1 809), Петербург (921), Московская область (605), Нижегородская область (348) и Ростовская область (242).

От COVID-19 скончались ещё 443 человека (всего - 94 267), а излечились 12 337 (всего - 4 049 373).