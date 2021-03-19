18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:49

Объединенную пресс-службу петербургских судов обвинили в крупном вымогательстве

фото ЗакС политика Объединенную пресс-службу петербургских судов обвинили в крупном вымогательстве

В отдел полиции в Курортном районе Петербурга поступило заявление о вымогательстве крупных сумм объединённой пресс-службой судов города, оповестили в Telegram-канале сообщества.  

"Суть такова: граждане Жанна Никитенко и Вячеслав Шестернин заявили, что ОПС СПб в полном составе на протяжении длительного периода времени вымогает деньги за непубликацию информации в Telegram-канале. От 250 000 рублей минимум", - указано в послании пресс-службы.

Начальница судебной пресс-службы Дарья Лебедева уже была опрошена в полиции: там же она заявила ходатайство о проведении проверки о наличии заведомо ложного доноса (ст. 306 УК РФ).

В разговоре с "Деловым Петербургом" Лебедева прояснила детали произошедшего: якобы пресс-служба вымогала вознаграждение от главного врача ООО "Пансионат Восток-6" Сергея Евсеева, предлагая взамен не распространять сведения о привлечении руководителя медучреждения к ответственности за санитарные нарушения (ч.2 ст.6.3 КоАП РФ). Евсееву был ещё в начале февраля назначен штраф в сумме 50 тысяч рублей, о чём Telegram-канал сообщал ранее.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

17 марта, 18:34 Кассационный суд подтвердил обязанность Университета профсоюзов восстановить "Дачу при саде "Озерки"

17 марта, 16:42 В суд поступили дела о насилии над полицейскими во время протестов на Сенной площади

15 марта, 20:40 Горсуд зарегистрировал дело о госизмене из-за продажи советских карт

15 марта, 19:34 Глава МО "Екатерингофский" Смакотин оспаривает в суде административный штраф

15 марта, 18:05 Суд прекратил дело экс-кандидата в мундепы о покушении на убийство

15 марта, 14:01 Арбитраж изучит иск о строительстве экопарка рядом с Юнтоловским заказником

10 марта, 13:57 Суд признал запрещенной информацией аниме "Класс убийц" и "Загадка дьявола"

7 марта, 10:24 Написавший в вагоне метро о Путине петербуржец стал фигурантом уголовного дела

4 марта, 17:33 Организаторы подпольного казино в квартире экс-главы МО "Введенский" получили условные сроки

3 марта, 16:40 Суд отказал каналу "78" в удовлетворении иска к петербургскому ЗакСу


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:17 Яшин потребовал от СК завести дело из-за концерта "Крымская весна" с участием Путина

17:53 "ВКонтакте" заблокировал группу "Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие"

17:28 Предприятие управделами президента закупает презервативы, сигареты и зажигалки на 15 млн рублей

16:58 Беглов подписал закон о "балконной амнистии" в Петербурге

16:42 Муниципал: Депутаты МО № 72 пожаловались в прокуратуру на своего коллегу из-за футболки группы "Порнофильмы"

16:38 Шестерых экс-глав региональных энергокомпаний заподозрили в хищении 10 млрд рублей у "Россетей"

16:37 У председателя "Открытой России" Бураковой при обыске изъяли флешки, документы и поздравительную открытку

16:07 Муниципал: После вмешательства прокуратуры в бюджет МО "Город Колпино" вернулись 550 тысяч рублей

16:07 Путин переназначил Эллу Памфилову в новый состав ЦИК

15:57 Дмитриева и Трохманенко призвали Эргашева оставить тубдиспансер №17 на Боровой улице

15:48 Муниципал: У острова Котлин открыли инсталляцию в честь 100-летия Кронштадтского восстания

15:19 Музыка Чайковского может заменить гимн России на Олимпиаде в Токио

14:49 Объединенную пресс-службу петербургских судов обвинили в крупном вымогательстве

14:20 В Петербург привезли новую партию "Спутника V"

13:51 Финляндия решила продлить COVID-карантин из-за нового всплеска заболеваемости

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru