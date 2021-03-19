Объединенную пресс-службу петербургских судов обвинили в крупном вымогательстве

В отдел полиции в Курортном районе Петербурга поступило заявление о вымогательстве крупных сумм объединённой пресс-службой судов города, оповестили в Telegram-канале сообщества.

"Суть такова: граждане Жанна Никитенко и Вячеслав Шестернин заявили, что ОПС СПб в полном составе на протяжении длительного периода времени вымогает деньги за непубликацию информации в Telegram-канале. От 250 000 рублей минимум", - указано в послании пресс-службы.

Начальница судебной пресс-службы Дарья Лебедева уже была опрошена в полиции: там же она заявила ходатайство о проведении проверки о наличии заведомо ложного доноса (ст. 306 УК РФ).

В разговоре с "Деловым Петербургом" Лебедева прояснила детали произошедшего: якобы пресс-служба вымогала вознаграждение от главного врача ООО "Пансионат Восток-6" Сергея Евсеева, предлагая взамен не распространять сведения о привлечении руководителя медучреждения к ответственности за санитарные нарушения (ч.2 ст.6.3 КоАП РФ). Евсееву был ещё в начале февраля назначен штраф в сумме 50 тысяч рублей, о чём Telegram-канал сообщал ранее.