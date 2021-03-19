После вмешательства прокуратуры в бюджет МО "Город Колпино" вернулись 550 тысяч рублей

Прокуратура Петербурга сообщила, что отделение ведомства в Колпинском районе проверило качество уборки детских площадок и придомовых территорий в МО "Город Колпино". Районная прокуратура определила, что работы проводятся ненадлежащим образом, и отправила представление в местную администрацию муниципалитета.

"Вместе с тем, в соответствии с контрактом, заключенным между ООО "Рыбацкое-Стройсервис" и местной администрацией, последняя обязана осуществлять контроль за ходом и качеством производства работ подрядными организациями. По результатам проверки прокуратура внесла представление в адрес местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга г. Колпино, которое рассмотрено и удовлетворено, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности", - написала прокуратура.

Также ведомство сообщило, что после ее вмешательства подрядчик вернул в бюджет 550 тысяч рублей.

Глава местной администрации МО "Город Колпино"Евгений Лащук сообщил ЗАКС.Ру, что часть денег организация действительно вернула, а ответственному за контроль уборки сотруднику муниципалитета вынесено дисциплинарное взыскание. Теперь контроль за исполнением контракта усилят, пообещал руководитель местной администрации.

Замечания прокуратура касались уборки муниципалитета в зимний период, рассказал Лащук:

- Где-то площадку детскую не до конца очистил, где-то небольшую территорию песком не посыпал.

Глава администрации МО "Город Колпино" добавил, что территория, за которой надо следить, большая и нагрузка на сотрудников муниципалитета высокая. По его словам, каждую зиму прокуратура направляет в муниципалитет представления о том, что территория убрана некачественно. Лащук надеется на скорое принятие законопроекта, по которому МО получит оплачиваемую штатную единицу на исполнение как раз полномочий по отслеживанию качества исполнения подобных контрактов.

МО "Город Колпино" заключил договор с ООО "Рыбацкое-Стройсервис" в начале 2021 года, следует из информации на сайте госзакупок. Общая сумма контракта составляет 133 млн рублей.

София Саттарова